Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем русского языка

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Пушкинским днём России и Днём русского языка

В поздравлении говорится:

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Пушкинским днём и с Днём русского языка!

Праздник справедливо носит двойное название. Вклад великого поэта в становление и развитие русского языка колоссален. Через произведения Пушкина мы открываем всю красоту и богатство родной речи. Перенимаем любовь к Отчизне.

Дорогие друзья! Русский язык богат и прекрасен. Это наше национальное достояние. Долг каждого из нас – знать и беречь его».

Международный день, посвящённый русскому языку, учреждён ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Российской Федерации - России праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника.

6 июня 2011 года подписан указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А.С. Пушкина.