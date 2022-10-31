Полпред Якушев рассказал о реализации программ профориентации в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев озвучил главные задачи образования.

«Обеспечить осознанный выбор детьми будущей профессиональной траектории – одна из приоритетных задач современного образования. Регионы УрФО проводят эту работу в рамках национального проекта «Образование». Принципиально важно это делать также с учетом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и социальной сферы каждого региона. И, безусловно, внедрять лучшие практики в этой сфере», - подчеркнул полномочный представитель Президента России Владимир Якушев.

Полпред отметил, что работе по профориентации обучающихся способствует создание центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», и функционирование детских технопарков «Кванториум», и создание сети центров цифрового образования детей «IT-куб», и профориентационные мероприятия (всероссийские онлайн-уроки, проект «Билет в будущее»), а также региональные чемпионаты «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс».

Основной акцент в мероприятиях по профессиональной ориентации обучающиеся регионы УрФО реализуют с привлечением ресурсов профессиональных образовательных организаций и предприятий.

В информации полпредства говорится, что профильные классы созданы и в Курганской области - «IT-классы», «Инженерные классы 2.0», «Агроклассы имени Т.С.Мальцева».В рамках реализации инновационных проектов «Управленческие механизмы сопровождения региональной модели воспитания», «Индустриальные профориентационные траектории обучающихся как условие успешного построения будущей карьеры молодежи» проводятся семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации, мониторинговые исследования, конкурсные мероприятия для обучающихся и педагогов школ-участниц проектов.

Фото Николая Пушилина.

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