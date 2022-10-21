Полпредство УрФО назвало Курганскую область лидером по благоустройству общественных территорий

В регионах УрФО к середине октября завершены работы на 182 общественных территориях.

Это чуть более 59% от количества объектов, по которым заключены контракты. Больше всего введенных в эксплуатацию общественных территорий от запланированного количества в Курганской области - 80%.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - один из самых узнаваемых, востребованных и успешных. Благоустройство общественных пространств с учётом мнения горожан позволяет раскрыть потенциал территории, создать новые рабочие места и получить комфортную среду», – полагает полпред Уральского федерального округа Владимир Якушев.

Всего за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в регионах УрФО планируют благоустроить 307 общественных пространств.

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