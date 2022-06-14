Полтора миллиона уральцев проголосовали за объекты благоустройства

Итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства подведены. В голосовании приняли участие десять с половиной миллионов россиян, сообщили в федеральном правительстве. 1 миллион 563 тысячи из них – жители УрФО.

«Благодарю жителей Уральского федерального округа за активное участие в голосовании! Уверен, все проекты будут реализованы в лучшем виде. И территории, которые выбрали вы, сделают наши города и посёлки красивее, безопаснее и комфортнее!» – обратился к уральцам Владимир Якушев.

Три региона Уральского федерального округа - Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская и Свердловская области - вошли в число самых активных по проценту голосовавших. Как сообщили uralfo.gov.ru, два парка в Екатеринбурге («Преображенский» и «Уралмаш»), а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске получили наибольшую поддержку жителей среди пяти тысяч объектов, выставленных на голосование по всей стране.

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