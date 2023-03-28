Посетителей шадринской спортивной школы эвакуировали из-за угрозы огня

В северо-восточной части Шадринска прошли учения по подготовке к пожароопасному сезону.

Согласно легенде, возгорание растительности было зафиксировано по улице Автомобилистов в районе телевышки. В условиях аномально жаркой погоды + 20-25 градусов и порывов ветра до 20 м/сек возникла угроза перехода огня на Детско-юношескую спортивную школу «Парус», сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

В зону условного природного пожара попали ледовая арена и спорткомплекс с общей численностью 80 посетителей и 20 человек персонала. Незамедлительно был собран оперштаб КЧС и ОПБ. Её председатель, первый заместитель главы Шадринска Валерий Харитонов принял решение об эвакуации людей. Посетители, по сценарию, убыли к местам проживания, персонал был эвакуирован в пункт временного размещения на базе школы №8. Возгорание оперативно ликвидировали.

Такие учения проходят этой весной в Шадринске регулярно. Главная цель - отработать взаимодействие экстренных служб, органов власти, руководителей учреждений на местах и населения в условиях ЧС. Сегодняшним учениям была поставлена оценка удовлетворительно.

Фото с официальной страницы администрации города Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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