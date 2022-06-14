Посетители курганского фестиваля «Русское поле» голодными не останутся

В рамках II Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который пройдет в городе Кургане на Троицкой площади и будет приурочен к государственному празднику День России и православному празднику Пресвятой Троицы, состоится ярмарка и гастрономический фестиваль «Русский пир». Об этом «Новому миру» сообщил заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных.

- В фестивале «Русский пир» примут участие порядка 20 производителей из Курганской области. Посетителей праздника ждут лучшие авторские сладости, варенья, фермерские продукты, мед, квас и другое. Особенно хочу отметить, что вся продукция будет продаваться по доступным ценам, - пообещал собеседник нашего издания.

Поскольку на фестивале «Русское поле» будет действовать множество праздничных площадок, для посещения которых потребуется немалое количество времени, организаторы позаботились об организации общественного питания.

- Для этого на ярмарочной площадке будет действовать летнее кафе, чтобы участники и гости мероприятия смогли подкрепиться, - сообщил Иван Смирных.

Николай Волков.

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