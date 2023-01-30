Посетители курганской библиотеки в Татьянин день сдадут экзамен по творчеству Маяковского

Любимый праздник студентов всех поколений все ближе! По традиции Маяковка приготовила в Татьянин день много интересного.

В юбилейный год 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского, имя которого с гордостью носит Центральная городская библиотека, ко Дню студента пройдет акция «В эпоху Маяковского».

25 января с 12:00 до 16:00 на секторе записи Маяковки будет работать экзаменационная комиссия. Все желающие почувствовать себя студентами смогут ответить на вопросы из различных отраслей знаний, связанные со временем, когда жил и творил Владимир Маяковский. После 17:00 по просьбам тех, кто занят днем, акция продлится для «вечерников».

И это еще не все! В 13:00 состоится концерт хорового отделения Курганского музыкального колледжа имени Дмитрия Шостаковича под названием «Студенты для студентов».

А в течение всего дня в течение дня в отделе художественной литературы будет проходить веселая викторина «Учись студент, лови момент!»

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