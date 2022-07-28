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После Крестовско-Ивановской ярмарки число поставщиков продуктов для школ увеличилось

Учреждения договорились о сотрудничестве с поставщиками молока, мяса и других продуктов

28 июля, 2022 - 15:00

Образовательные организации Курганской области в ходе Крестовско-Ивановской ярмарки, прошедшей в пригороде Шадринска 23 июля, заключили соглашения с производителями продуктов питания о поставках местной продукции в школьные и студенческие столовые.

Так, например, Далматовская санаторная школа, Шумихинская коррекционная школа-интернат и Шадринская специальная школа-интернат № 11 на ярмарке подписали соглашения о поставке продукции с катайским предприятием «Молоко». Учреждения договорились и о сотрудничестве с поставщиками мяса: КХ «Барабинское» (Далматовский район), ИП Сурикова (Курган), проводятся переговоры с агрофирмой «Боровская», предприятиями «Курганский мясокомбинат» и «Юргамышские колбасы». По итогам ярмарки хлеб и хлебобулочные изделия в Мишкинский профессионально-педагогический колледж будет поставлять ООО «Саргисян». Шумихинским аграрно-строительным колледжем достигнута договоренность о заключении контрактов с катайским предприятием на поставку молока, сметаны, кисломолочных продуктов, сливочного масла, творога, также по итогам ярмарки будет заключён договор с ИП Шакиров РН на поставку хлеба.

Но вот что рассказала руководитель Каргапольской коррекционной школы-интерната Наталья Кашина:

- На ярмарке достигла договоренности по заключению договоров на  поставку продуктов  питания со следующими  производителями:  Курганский мясокомбинат - сосиски, ООО «Хлеб-С»- пряники,  племзавод «Разлив» (Кетовский район) – молоко, АО «Молоко» - масло сливочное, Шадринский комбинат хлебопродуктов - крупы (манка, пшено, ячка, перловка и мука). Кроме того, вместе с Житниковским детским  домом и Каргапольским психоневрологическим интернатом мы проведем совместный закуп капусты в крестьянско-фермерском хозяйстве Басаевы из Куртамышского муниципального округа.

Представители других госучреждений обсудили с представителями компаний-производителей ассортимент продукции, которая может быть поставлена, обменялись контактами для сотрудничества и последующего заключения договоров, сообщили в департамента образования и науки Курганской области.

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28 июля, 2022 - 15:00

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