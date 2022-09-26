После мобилизации зауральские призывники смогут вернуться на работу

Мобилизованные сотрудники сохранят своё место работы.

О действующем порядке сообщила временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Курганской области Людмила Шаталова.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября текущего года установлено, что трудовой договор с мобилизованным сотрудником не расторгается. Уволить его нельзя. После мобилизации он может вернуться на своё место работы на прежних условиях. При этом работодатель может принимать на работу временных сотрудников. С ними заключается срочный договор на период прохождения службы. Мобилизованный сотрудник перед отбытием в вооружённые силы должен предоставить по месту работы повестку о призыве. На основании этого документа работодатель обязан внести в его трудовую книжку запись о приостановлении действия заключённого с ним трудового договора.

«На основе приказа, который должен издать работодатель, бухгалтерия производит расчёт сотрудника, начисляет заработную плату за все отработанные, но ещё не оплаченные дни, не дожидаясь даты её выплаты, - пояснила Людмила Шаталова. - Работодатель должен произвести все выплаты работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым и коллективным договорами, соглашением сторон социального партнёрства».

В случае нарушения со стороны работодателя постановления правительства, работник, который был мобилизован, имеет право обратиться за защитой в Государственную инспекцию труда. Это можно сделать в том числе и с помощью электронного сервиса «Онлайнинспекция.рф». Также в случае нарушения его прав сотрудник может обратиться в прокуратуру.

Константин Сапунов.