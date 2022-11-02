После операции в Центре Илизарова москвич сможет носить жену на руках

В Клинике патологии позвоночника и редких заболеваний в Центре Илизарова проведена уникальная операция по установке протеза поясничного диска.

Вместо разрушенного родного диска устанавливается титановый имплантат, который предназначен для восстановления анатомии и физиологии межпозвонкового диска. Новейшая конструкция позволяет совершать контролируемые движения во всех осях. Благодаря чему пациент может ходить, стоять, лежать, наклоняться и при этом не испытывать болевых ощущений.

«Протез устанавливается далеко не всем. Среди показаний – дегенеративные заболевания позвоночника. После 40 лет нежелательно устанавливать данную конструкцию. Преимущественно – это должны быть пациенты молодого возраста, подростки, лица, ведущие активный образ жизни», - рассказывает врач-вертебролог Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Полина Очирова.

Ранее 32-летний житель Москвы обратился в илизаровский центр с нестерпимыми болями в области в пояснице. В течение года молодой человек постепенно становился немобильным.

«Я начальник отдела продаж, - рассказывает москвич. - У меня нет необходимости разгружать тяжелые грузы, но любому человеку приятно ходить спокойно без боли, носить на руках жену, совершать любые работы по дому. До операции после одного неосторожного движения, я мог неделю не выходить на работу, потому что просто не мог встать».

Операции по замещению поясничного и шейного дисков протезом уже проведены 10 пациентам из разных регионов страны в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото предоставлено отделом маркетинга Центра Илизарова.

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