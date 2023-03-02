Поставки некачественных продуктов в социальные учреждения недопустимы

Губернатор Вадим Шумков провел рабочую встречу с руководителем Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолием Литовченко. Одной из основных тем стало усиление контроля за качеством продуктов питания, поставляемых в детские сады и школы. Глава региона подчеркнул недопустимость поставок некачественных продуктов питания в детские учреждения. Такие нарушения пресекаются жестко. Два года назад ряд должностных лиц был уволен и наказан за подобные явления. В случае допущения новых ситуаций, виновные также понесут ответственность.

Обсудили итоги работы за прошлый год и планы на 2023-й. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям проводит регулярный мониторинг продукции животного происхождения: от ее перемещения до реализации в социально значимые учреждения. В прошлом году с сентября по декабрь проверку прошли 316 учреждений социальной сферы.

Для специалистов, осуществляющих закупки и контролирующих качество продукции в учреждениях социальной сферы проходит регулярное обучение. Очередное запланировано на середину марта. Еще одна тема встречи - ввод земель в сельхозоборот. Эта работа по инициативе губернатора активно ведётся с 2019 года. За это время в регионе введено в оборот 135 тысяч га ранее неиспользованной пашни, в том числе 35 тысяч га – в прошлом году. При содействии Россельхознадзора эта работа будет продолжена.