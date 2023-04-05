Появится ли в Курганском госуниверситете медицинский факультет?

Появится ли в Курганском государственном университете медицинский факультет? И как руководство областного Департамента здравоохранения решает кадровую проблему в отрасли? Ответы на эти и другие вопросы в ходе прямого эфира, проведенного Центром управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», дал первый заместитель директора департамента Назар Шевченко.

- Действительно, мы обсуждали с руководством КГУ вопрос открытия медицинского факультета. Но одного желания, к сожалению, недостаточно. Для этого должна быть соответствующая материальная база – кафедры анатомии, гистологии, где студентам закладывают основу медицинских знаний, а также преподаватели с учеными степенями, которые будут преподавать. Пока это, увы, трудноосуществимо, - констатировал Назар Шевченко.

Правительство Курганской области нашло другой выход из ситуации. В регионе запущена и уже реализуется программа «Медицинские кадры». Студенты Южно-Уральского медицинского университета (г. Челябинск) проходят ординатуру в Курганской областной клинической больнице, Областном кардиодиспансере и Детской больнице им. Красного Креста. Специализация будущих врачей – терапия, кардиология и педиатрия. Ординатуру они проходят под наставничеством опытных врачей-практиков.

- Мы встречались с ребятами. Они всем довольны. Многие уже трудоустроены врачами-стажерами либо врачами в поликлинике. Всего их 18 человек. Мы стремимся, чтобы после ординатуры они остались работать в Кургане, - сообщил Назар Шевченко.

Также Департамент здравоохранения принимает усилия, чтобы привлечь выпускников медицинских вузов из других регионов – Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Омска.

- Перед выпуском в каждом вузе проходит ярмарка вакансий. Каждый студент рассказывает о себе, и регионы пытаются «завербовать» их, заманить к себе, - объяснил суть механизма Назар Шевченко.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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