Поздравление директора Росгвардии Виктора Золотова с Днем защитника Отечества

Дорогие друзья!

23 февраля объединяет всех, кто однажды присягнул на верность Родине и исполняет свой ратный долг по зову сердца.

Мы все в одном строю – армия и флот, органы безопасности и правопорядка, добровольцы и ветераны – обеспечиваем суверенитет и безопасность любимой Отчизны.

И каждый из нас, сохраняя искреннюю веру в идеалы добра и справедливости, независимо от национальности и религиозных убеждений, продолжает славные традиции защитников Отечества.

Искренне благодарю всех, кто сегодня плечом к плечу, вновь противостоит попыткам ослабить Россию, лишив её права самостоятельной и полноценной жизни.

Правда на нашей стороне.

В этот праздничный день желаю всему личному составу войск национальной гвардии, всем братьям по оружию крепкого здоровья, новых побед и успехов на благо нашей Родины.

С Днём защитника Отечества, дорогие друзья!

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов