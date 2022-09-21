Пожарные извещатели в Курганской области спасли жизни десятков людей

В прямом эфире на официальной странице областного правительства состоялся прямой эфир с директором департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславом Носковым. Первой темой разговора стала профилактика пожаров и подготовка к отопительному сезону.

«Количество пожаров, которые происходят в жилье, по сравнению с прошлым годом меньше на 30%. Есть три основные причины возникновения пожаров в жилье: нарушение правил пожарной безопасности, зачастую это курение в нетрезвом виде; 40% от всех пожаров составляет эксплуатация неисправного электрооборудования; 21% - это нарушение правил эксплуатации печи. Перед началом отопительного сезона я бы рекомендовал гражданам проверить электро-, газо- и печное оборудование», - рассказал Станислав Носков.

Он еще раз подчеркнул важность и необходимость установки пожарных извещателей именно в частном секторе.

«Мы в очередной раз призываем граждан устанавливать пожарные извещатели, на сегодня их стоимость составляет порядка 500 рублей. И уже есть положительная динамика. Благодаря срабатыванию извещателей с 2019 года спасено уже 39 человек, в том числе 23 ребенка. У нас существуют пять групп риска: многодетные малоимущие семьи; семьи, находящиеся в социально-опасном положении; семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию; одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды; граждане, ведущие асоциальный образ жизни. На учет поставлено 18 398 таких семей и практически вся профилактическая работа, которая ведется в области, направлена на них, но мы не забываем и всех остальных граждан, живущих в частном секторе», - отметил руководитель департамента.

Станислав Носков рассказал и профилактических мерах, которые ведутся на регулярной основе: «К профилактическим мероприятиям относятся рейды, вручение памяток и противопожарные инструктажи. У семей, попавших в группы риска, по поручению губернатора Курганской области уже установлено 18 976 пожарных извещателей. Рейды уже запланированы, и утвержден план мероприятий для подготовки к осенне-зимнему периоду, каждому муниципалитету прописаны задачи по патрулированию. Весь частный сектор нами совместно с сотрудниками ГУ МЧС России, районными администрациями, специалистами, Управлением социальной защиты будет охватываться ежегодно».

Какие темы были еще затронуты в ходе прямого эфира, читайте в следующих информационных материалах на сайтах nm45.ru и zauralonlin.,ru

Василий Малухин. Фото автора.