Пожилых и маломобильных зауральцев из деревень бесплатно доставляют на диспансеризацию

Пожилых людей, маломобильных граждан и инвалидов из сел Зауралья бесплатно доставляют на диспансеризацию.

Так, например, сегодня в Кетовскую межрайонную больницу №3 приехали жители деревни Новая Затобольная.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе медучреждения Людмилы Плаксиной, на протяжении нескольких лет медучреждение тесно взаимодействуем с Центром социального обслуживания Кетовского муниципального округа. В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» осуществляется бесплатная доставка граждан старше 65 лет, маломобильных граждан, для прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра, уточнили в департаменте здравоохранения.

«Внутренним приказом медучреждения у нас утвержден график доставки жителей сёл из населенных пунктов Кетовского округа. Мы проводим отбор граждан, информируем и приглашаем их к месту, откуда их заберёт транспорт центра соцобслуживания. По приезду в поликлинику они за день проходят все обследования в рамках профилактических осмотров, получают заключение. В рамках второго этапа могут сразу пройти необходимых узких специалистов, после чего их обратно доставляют в населенный пункт. Для того чтобы вы или ваши родственники могли пройти обследование, необходимо обратиться к своему медицинскому работнику в населенном пункте, где вы проживаете, и он организует доставку пациентов к нам. Для вашего комфорта мы выделяем медицинских сотрудников, которые сопровождают, помогают проходить анкетирование. Все это у нас предусмотрено», — подытожила Людмила Плаксина.

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