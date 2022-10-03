Пожилых зауральцев обучат компьютерной грамотности

В Центре социального обслуживания населения №1 города Кургана в рамках «Университета третьего возраста» до 7 октября пройдут бесплатные занятия по обучению пожилых людей компьютерной грамотности.

Студентам возраста 60+ расскажут, как размещать информацию в социальных сетях, работать с фотографиями, сообщениями и другими различными файлами, сообщили в соцзащите. Записаться на бесплатные консультации можно по телефону: 8(3522) 43-18-86, занятия проходят в городе Кургане по адресу: улица Красина, 70 и улица Станционная, 44а.

«Дачный сезон окончен, впереди много праздников. Хотела пообщаться в социальных сетях со старыми друзьями и завести новых, но потеряла контакты. В центре соцобслуживания мне всё объяснили и помогли снова зайти на страницу. А там уже меня потеряли! Теперь буду сидеть за ноутбуком и всем отвечать», - поделилась радостью пенсионерка Фаина Мокренко, которая обратилась за консультацией в ЦСООН №1 по восстановлению страницы в «Одноклассниках».

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилого человека.