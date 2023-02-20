Пожилым людям нужны внимание и забота окружающих

Каждый день мы встречаем пожилых людей. Не одного и не двух. Много. Привычная история. Настолько привычная, что порой даже не задумываемся о том, что таким людям особенно нужно внимание и забота окружающих. Не только родных и знакомых. Просто прохожих на улице, в транспорте, в очереди в магазине или больнице. Повсеместно. Не требуется делать для них что-то особенно большое. Доброе слово, небольшая помощь, любой знак внимания придаёт бодрости и хорошего настроения. А пожилые люди в этом нуждаются, пожалуй, больше остальных.

Однако и известная строчка из песни – «не стареют душой ветераны», не пустой звук. Многие люди сохраняют физическую активность и бодрость духа в пожилом возрасте.

«Если человек жил с активной жизненной позицией, она и дальше будет у него сохраняться, - поясняет врач - психотерапевт Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Александр Мездрин. - Он или она будут заниматься спортом или творчеством, активно общаться. Среди наших пациентов есть такие, кто устраивает здесь концерты самодеятельности. А некоторым из них уже за 80. Им весело даже здесь в госпитале, и они хорошо себя чувствуют. Многое зависит от характера человека».

«Успешное старение» опровергает пословицу «годы берут своё». В идеале люди пожилого возраста продолжают жить полной жизнью: хорошо себя чувствуют, занимаются любимым делом, общаются с друзьями.

Но одинаковых судеб не бывает. Проще переносить груз прожитых лет тем пожилым людям, которые живут в семье, кто не потерял близких. Те, у которых это случилось, чувствуют себя тяжелее. У них начинаются проблемы, потому что рушится привычный мир, утрачивается смысл жизни, начинается депрессия.

«Самая главная помощь в этих случаях – разговаривать с такими людьми, - советует медицинский психолог Елена Зуева. - Медикаментозная терапия помогает, но основное – это общение. Очень хорошая методика – вспоминание прошлого. Пожилым людям интересно рассказывать о собственном детстве, молодости. Они постепенно начинают из своего погружённого состояния выходить. Даже лежачие больные».

Конечно, с годами у человека может развиться целый комплекс заболеваний. Пожилым людям врачи советуют особенно внимательно относиться к собственному здоровью - не заниматься самолечением, вовремя обращаться в поликлинику, контролировать свои хронические заболевания, регулярно проходить диспансеризацию.

«Надо сохранять подвижность, вести активный образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, той же северной ходьбой, участвовать в различных волонтёрских движениях или в хоре петь, - советует главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Курганской области Анастасия Тимошенко. – Любое занятие, которое не предполагает одиночество в своей квартире. Все они предотвратят декомпенсацию (нарушение нормального функционирования организма) хронических заболеваний».

К сожалению, с годами и кости у человека становятся более хрупкими. Различные переломы, в том числе и сложные, такие как перелом шейки бедра, достаточно распространённый вид травмирования среди пожилых людей.

«Поэтому надо предупреждать падения, - подчёркивает Анастасия Тимошенко. – Родственники, социальные работники должны обеспечить пожилым людям безопасный быт. Выключатели сделать пониже, ковры на полу закрепить, провода убрать под плинтусы, позаботиться, чтобы острые углы предметов были сглажены и так далее. Есть специальные накладки на тазобедренные суставы. Они не предупреждают падения, но защищают от перелома».

Сейчас в Курганской области реализуется проект по профилактике падений и переломов. В госпитале для ветеранов войн действует специальная программа лечения остеопороза (разрушения костей) – диагностика, применение специальных препаратов, реабилитация для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ещё один – более широкий проект поддержки пожилых – «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». В рамках этого проекта для пожилых жителей города и области на базе госпиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр. Там пациенты получают помощь терапевтического профиля, консультации узких специалистов. Пройти лечение в центре может любой житель нашей области по направлению терапевта или гериатра.

«Процесс старения биологически неизбежен, - говорит психотерапевт госпиталя Александр Мездрин.- Психологически нужно себя готовить к приближению пожилого возраста. В первую очередь к выходу на пенсию. Этот этап в жизни создаёт психические проблемы. Они осознают, что про них, практически, забыли. Не все, конечно, но многие так это ощущают».

Как утверждают врачи и те, кто работает с пожилыми людьми самое страшное в старости – это одиночество. Преодолеть это состояние пенсионерам помогают Центры социального обслуживания. Формы работы здесь самые разнообразные.

«Самые активные пенсионеры – это наши «серебряные» волонтёры, которые участвуют практически во всех проектах Центра,- рассказывает заведующий отделения методической работы Центра социального обслуживания №1 города Кургана Лариса Филимонова.–Такие встречи, как сейчас в библиотеке «ЖЗЛ» или в другом месте, у нас проходят каждый месяц. Пенсионеры занимаются разными направлениями деятельности. Кто-то любит работать с ребятишками, ходит к ним в Центр на Войкова, 26. Другие любят путешествовать, ездят с нами по программе социального туризма, кто-то занимается декоративным творчеством, проводит мастер классы или рассказывает о краеведении. Направления различные, но нас объединяют добрые дела».

Осенью в Центре соцобслуживания открылось отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Там они получают социально-бытовые услуги, участвуют в социально-оздоровительных мероприятиях. ИМ помогают нормализовать психику, преодолеть социальную изоляцию, организуют отдых и досуг.

«К нам там относятся отлично, - делится впечатлением пенсионерка Валентина Сорокина. - Заведующая, когда принимает, всегда измерит давление, узнает о самочувствии. Потом занятие ЛФК, общение с психологом. Лекции слушаем об истории города и на другие темы, компьютер изучаем. Много всего. Время проводим исключительно интересно и с пользой».

Недавно «серебряные» волонтёры Кургана получили Почётную грамоту за участие в акции «Бабушкина забота». Всё лето бабушки вязали и собирали тёплые вещи для детей и одиноко проживающих граждан Донбасса.

«Наши волонтёры на жизнь не жалуются, - говорит Лариса Филимонова. – «Хочешь жить, надо шевелиться!». Вот такая у них политика. Мы им благодарны за то, что по любому звонку – «надо – приедем, надо – соберёмся, надо – сделаем, поучаствуем». Вот такие они молодцы! Мы и держимся на таких активных людях, которые нас во всём выручают!».

Как сказал один из наших собеседников в ходе подготовки этого материала - старость – это не дата в паспорте, а состояние души. Стариком можно чувствовать себя и в 30 лет, а можно и долгих лет оставаться молодым.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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