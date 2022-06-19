Познав Атлантику, и Чили, и Монблан, он всей душою полюбил Курган…

В одном из городов Италии в знак памяти о путешественнике Карло Маури открыли памятник аппарату курганского хирурга Илизарова

Это событие произошло совсем недавно в городе Лекко (регион Ломбардия) на площади Дворца Пауре. Здесь появился необычный памятник в виде медицинского аппарата курганского хирурга Илизарова. Скульптурную композицию высотой 3,5 метра и весом 400 килограммов создал албанский художник ДжетмирПетерникай.

«Создание скульптуры приурочено к открытию выставки «Карло Маури, рожденный в восхождении» и посвящено важной главе жизни знаменитого итальянского альпиниста и путешественника Карло Маури, его путешествию в далекий сибирский город Курган, знакомству с великим ортопедом Гавриилом Илизаровым и истории исцеления», – сообщили в ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова».

– Скульптура в Лекко – это дань уважения инструменту, который разработан ортопедом Гаврилой Илизаровым, – говорит дочь Карло Маури.

Да, среди тысяч обреченных людей со всего мира, которые снова смогли познать свободу движения благодаря Илизарову, был известный итальянский альпинист и путешественник Карло Маури.

Если бы не Курган…

Эти слова «если бы» говорил близкий друг Маури – советский врач и телеведущий популярной программы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич. Под этим «если бы» Сенкеич подразумевал плоды большой медицинской науки и гений Илизарова, которые привели Карло Маури в наш город.

Дорога Карло в Курган началась еще в конце 60-х годов прошлого столетия, когда знаменитый на весь мир норвежский исследователь Тур Хейердал организовал экспедицию на папирусной лодке «Ра» через Атлантический океан. Так в составе многонациональной группы оказались советский медик Юрий Сенкевич и итальянский альпинист и писатель Карло Маури. Путешествие по волнам могучего океана сблизило друзей. Так случается с теми, кто прошел через все трудности тяжелого путешествия, нередко рискуя жизнью и радостно приближаясь к спасительному берегу.…

Во время плавания Юрий Сенкевич вел дневник, куда записывал все свои впечатления. Вот только одна из записей из той самой тетради: «29 июня. Не вызывает сомнений, что мы погружаемся больше и больше, хотя и медленно. Несомненно также, что мы не сможем затонуть, но, что «Ра» будет затоплена по палубу, это точно». «Ра» затонула, но мечта жила.

Плыть с улыбкой

Несмотря на первый неудачный опыт, Хейердал продолжил экспедицию на «Ра-2» в июле 1970 года. Океан был бурный, но путешествие все-таки состоялось. Команда, в составе которой снова были Юрий Сенкевич и Карло Маури, достигла своей цели – берегов Барбадоса и подтвердила гипотезу норвежца о возможности древних трансокеанских контактов.

Кроме прочих забот у Сенкевича были обязанности медика, а его друг Маури был неплохим поваром. Так они и спелись. Но в их характерах была одна важная общая черта – веселость. В Кургане Сенкевич скажет местному журналисту: «В плавании мы много шутили и смеялись. А иначе было нельзя. Карло понимал меня с полуслова, хотя русского не знал. Но он близко воспринимал все интонации разговора и кивал головой: грацие…».

О тех путешествиях Юрий Сенкевич всегда вспоминал с теплотой и непременным юмором: «Напряжение в плавании хорошо снимало общее застолье, но, поскольку «достойного» алкоголя не водилось, пили спирт. Много шутили, и каждый говорил о чем-то своем – обязательно радостном». Мне Юрий Сенкевич признался: «Хейердал был против такого застолья, понимая, что пьяному океан всегда по колено. Но мы пили немного, как говорят итальянцы, «по чуть-чуть», просто для настроения».

После плавания друзья уже не расставались, созванивались, гостили друг у друга.

При всей мужественности и отменном здоровье Маури страдал, казалось, неизлечимой болезнью – хромотой. Ее он приобрел еще в 1961 году, когда в одном из восхождений на горную вершину сломал правую голень. Она стала короче на 3 см, позже сформировался ложный сустав, развилась деформация стопы. Многочисленные операции ни к чему не привели. В таком, казалось бы, отчаянном положении итальянец участвовал в двух экспедициях на лодке «Ра» вместе с Юрием Сенкевичем, хотя повода к сочувствию не подавал. Медик Сенкевич дал слово вылечить своего итальянского друга. Вот тогда впервые из его уст прозвучало имя нашего города. «Курган? Это где?» – спросил Карло. Возможно, Сенкевич ответил так: «Это там, где твой спаситель Илизаров».

Любимчик города

Итак, в 1979–1980 годах Маурипровел несколько месяцев в Кургане. С легкой руки своего друга италь-янец стал любимчиком города. Он всегда был в окружении горожан. На праздники его приглашали на главную правительственную «ложу» – к памятнику Ленину. Отсюда он с удовольствием наблюдал за общим настроением горожан, участвующих в демонстрации. Его приглашали в гости – он не отказывался. Было ясно, что Карло собирал материал о сибирском Кургане и его самой яркой фигуре – докторе Илизарове.

В Кургане Маури в буквальном смысле твердо встал на ноги. Внешне он был похож на сказочного Синдбада-морехода. Мужественное лицо, вьющаяся шевелюра, седая борода. Таким он запомнился многим курганцам. Его часто можно было встретить на улицах Кургана. Вспоминаю его в ноябрьский день присутствующим в качестве почетного гостя на праздничной трибуне. Ему было интересно все: наши традиции, праздники и, конечно же, люди.

Карло был интересным собеседником.

Маури с супругой пригласили на торжества в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной. Мог ли предполагать Карло, когда подростком помогал итальянским партизанам, был связным и переносил оружие, что минет не один десяток лет и он, став взрослым, встретится с русскими, принесшими миру освобождение от фашизма. И они, бывшие фронтовики, будут ободрять его: «Держись, Карло, где наша не пропадала!» И он, отвечая на сильные, теплые рукопожатия, вдруг почувствует себя своим среди них, и это светлое и радостное ощущение уже не исчезнет, останется с ним как великий дар нелегкой и счастливой его судьбы.

Беседы под аромат пельменей

На моем репортерском магнитофоне сохранилась запись его интервью. Мы сидели за небольшим столом в моем доме и беседовали о серьезном, но обязательно с улыбкой.

– Карло, сколько было вас в семье?

– Нас было семеро. Я самый непослушный – все время бегал. А была война. И однажды кто-то из соседей сказал мне: «Ты много бегаешь. Не мог бы отнести в горы письмо моему мужу?». А в горах прятались партизаны. Я был горд таким поручением. И стал носить не только письма и хлеб, но и оружие.

– А что твои родители? Не боялись?

– Отец не знал. А когда я пропадал надолго – поколачивал. Но я на всю жизнь запомнил его слова, когда наш городок встречал как героев альпинистов, которые поднялись на недоступный пик Бадиле. Он сказал: «Вот это настоящие мужчины!» Я много раз поднимался в горы. И сейчас думаю об этом. Только настоящим мужчинам подвластно подняться высоко в горы и не бояться, что сорвешься вниз. Я еще поднимусь! Вот только заживет нога…

Карло гладил прооперированную ногу и, кажется, грустил.

– Тебе грустно?

Он веселеет. Становится похож на юношу, у которого вся жизнь впереди.

– Отчего же! Жена рядом, а на столе вино. Настоящее итальянское!

– Кто твои друзья в Кургане?

– Гавриил Абрамович, он мне очень дорог. С ним я всегда чувствую себя смелее. После операции он сказал мне: становись на ноги, скоро ты будешь бегать как мальчик!

– Веришь?

– Верю.

Задаю ему новый вопрос:

– Как ты стал журналистом?

– Все из-за ноги. Я уже не мог работать инструктором-горнолыжником. Денег не хватало, а мне надо было кормить пятерых детей. И я решил писать статьи об альпинизме. Со сломанной ногой я поднимался на Эверест, был в Антарктиде. А потом меня позвал в море Тур Хейердал. Мне было страшно – я не умел плавать. Но страх прошел. Я на лодках снимал кино, фотографировал и был коком!

Поваром? Я показываю Карло на тарелку с пельменями, изготовленными по случаю моей женой. Они еще не остыли.

– Тебе нравятся сибирские пельмени? Надеюсь, такое блюдо ты будешь готовить у себя в Италии!

– У нас что-то подобное есть. Но ваши пельмени вкуснее.

– Какое путешествие запомнилось больше всего?

– Я прошел дорогой Марко Поло. Мне было нелегко. Наш «транспорт» был такой же, как и во времена Поло, семьсот лет назад, Мы ехали на лошадях, плыли под парусом. Тогда со мной был 14-летний сын Лука. Ему было трудно, но он не отчаивался и внимательно следил за моими действиями. Мы видели, как живут в Турции, Иране, Афганистане. Об этом я написал в книге.

– Ты мне говорил о том, что собираешься написать о своих «приключениях» в нашей стране.

– Обязательно. Эта книга будет о Кургане, о лечении и о моих друзьях. Эта книга будет об Илизарове. Я люблю его.

«Уезжаю от вас курганцем»

Карло Маури сдержал свое слово. Он написал книгу об Илизарове, назвав ее очень красиво: «Микеланджело ортопедии». Впервые она была опубликована на страницах журнала «Наука и жизнь».

Увы, это была моя последняя встреча со знаменитым итальянцем. После лечения Карло Маури почувствовал себя вновь рожденным. Он простился с врачами, обнял своего спасителя Илизарова. «Куда теперь?» – спросил тот. «В горы», – он ответил так, как будто уже на следующее утро поедет к их подножию.

Из воспоминаний курганского журналиста, писательницы Луизы Гладышевой об отъезде Маури из курганской клиники:

«– Сердце мое полно благодарности к руководителям области, ко всему персоналу института – ученым, врачам, сестрам и санитаркам, ко всем, с кем сводила меня судьба хотя бы на самый короткий миг.

Он помолчал, потом быстро взглянул на провожающих, словно решая, можно ли вслух сказать самые сокровенные, переполнявшие его чувства, и, решившись, торжественно, клятвенно произнес:

– Я возвращаюсь домой в Италию, оставляя в вашей стране второй дом, Курган. Я уезжаю от вас курганцем».

…Карло Маури умер в горах в 1982-м. Перегруженное прошлыми заботами и бедами сердце отказало. Ему было всего 52 года. В Кургане остались его друзья: врачи.журналисты, горожане, те, с кем он любил встречаться. И магнитофонная запись, хранящая его голос.

Вячеслав Аванесов. Фото из архива Центра Илизарова.

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