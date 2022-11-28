Правительство Курганской области отправило очередной груз бойцам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале рассказал об очередной отправке необходимых вещей военным Зауралья: «Отправили очередной груз для наших военных из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады - теплые зимние костюмы и дизельные генераторы, которые помогут парням в создании нормальных рабочих и бытовых условий, согреют после боевого дежурства».

Ранее губернатор сообщал, что отправили большую партию наколенников и налокотников для мобилизованных. Также Вадим Шумков обещал решить проблему с разгрузкой для боеприпасов.

Напомним, в Курганской области все желающие могут отправить гуманитарную помощь. Многие зауральцы стараются помочь мобилизованным землякам финансово или закупив необходимые продукты и тёплые вещи. Так, инициативу губернатора Вадима Шумкова о направлении средств, запланированных на украшение улиц перед новым годом, на приобретение снаряжения для мобилизованных поддерживают и главы муниципалитетов. Каждый старается помочь зауральским воинам, чем может.

#КурганЭтоДобро #МыВместе

Фото из телеграм-канала Вадима Шумкова

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