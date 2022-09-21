Правительство Курганской области переходит на усиленный режим работы

Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы.

«Отменены отпуска руководителей. Идет совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной Президентом», - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Уполномоченным органам правительства области и администрации города Кургана поставлена задача проанализировать потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа.

«Руководством государства принято непростое, но взвешенное и необходимое для защиты нашей страны решение. В этой связи нам всем как никогда важно сплотиться для того, чтобы выполнить задачи по защите Родины. Оставив дрязги и противоречия, иные малозначимые и маловажные, но беспокоящие людей вопросы», - отметил губернатор.

