Правительство Курганской области планирует сотрудничать c ООО «1С»

Правительство Курганской области планирует сотрудничать с одной из крупных ИТ-компаний страны - ООО «1С». Соответствующее соглашение на полях XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня подписали заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов и директор компании ООО «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение направлено на развитие в регионе информационных технологий, цифровой и образовательной среды. Один из самых известных продуктов компании - система программ «1С:Предприятие» - применяются более чем в 90 странах мира. Также фирма 1С разработала целостную программу непрерывной подготовки кадров для обеспечения потребностей цифровой экономики. Особенности программы в организации непрерывной подготовки молодёжи - со школьной скамьи и до уровня молодых специалистов, подготовка педагогов и ориентация на рынок труда, широкое вовлечение работодателей.

«Мы крайне заинтересованы в реализации современных цифровых решений как в сфере экономики, так и в сфере подготовки кадров. ИТ-технологии становятся всё более востребованы с каждым днём, спектр их применения растет. Губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков уделяет развитию ИТ-технологий большое внимание, по его инициативе в регионе запущен и работает ИТ-колледж, идет создание ИТ-института на базе Курганского госуниверстета, увеличен набор студентов на ИТ-специальности, действуют дополнительные меры поддержки для ИТ-компаний. Уверен, что подписанное сегодня на форуме соглашение с ООО «1С» позволит нам ещё более успешно решать поставленные губернатором задачи по развитию ИТ-сферы в регионе», - отметил Владимир Архипов.

Пресс-служба губернатора Курганской области. Фото ООО «1С».