Правительство Курганской области поздравляет женщин-ветеранов Великой Отечественной войны

По поручению губернатора Вадима Шумкова члены правительства Курганской области поздравляют женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с 8 Марта.

Как и полагается в праздник, женщинам дарили подарки и цветы, говорили слова благодарности и признательности, желали крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов поздравил с праздником Галину Дмитриевну Острову, которой в детстве вместе с мамой, братом и сестрой довелось на себе испытать весь ужас фашистских концентрационных лагерей на территории Польши и Белорусии.

От начальника управления по социальной политике Елены Ситниковой подарок получила Лидия Александровна Курсова, которая тоже была узницей концлагеря, который находился в Литве.

От врио директора департамента информационной и внутренней политики Тимофея Панченко подарок и цветы - участница Великой Отечественной войны Нина Семёновна Бушкова. Нина Семёновна окончила Рязанское пехотное училище, участвуя в боях получила ранение в 1943 году под Сталинградом. Награждена знаком участника войны "Фронтовик" и медалью "За победу над Германией 1941-1945 гг."

Клавдия Георгиевна Моисей получила подарок от директора департамента финансов Курганской области Сергея Гаврина. Клавдия Георгиевна воевала на I Белорусском и Ленинградском фронтах, была связистом. Награждена орденом Отечественной войны II степени.

Поздравления от директора департамента имущественных и земельных отношений Яны Юрьевой получила узница концлагеря Надежда Константиновна Кожикина. Надежда Константиновна чудом осталась жива, потому что родилась по дороге в концлагерь в вагоне поезда.

Председатель комитета по делам архивов Лариса Галченко поздравила с 8 Марта Екатерину Алексеевну Карпову, которая тоже совсем маленькой девочкой узнала что такое война и лагерь.

Начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко поздравила с праздником бывшую узницу концлагеря Антонину Яковлевну Плотникову. К ветерану она пришла вместе с преподавателем Курганского областного колледжа культуры, солистом Зауральского ансамбля песни и танца Артуром Шельгориным, который исполнил для Антонины Яковлевны душевную песню.

С цветами, подарком и наилучшими пожеланиями здоровья и долголетия пришел к Вере Федоровне Суриной, также в детстве пережившей ужас концлагеря, директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин поздравил с наступающим Международным женским днем Анфизу Петровну Камшилову и Инну Германовну Евдокимову. Анфиза Петровна из села Введенское Кетовского округа в составе эвакуационного госпиталя принимала участие в боях под Тулой, Слуцком, Брестом и Варшавой с 1942 по 1946 годы. Награждена орденом "Отечественной войны 2-й степени" и медалью "За победу над Германией 1941-1945 г." Житель блокадного Ленинграда Инна Германовна, ныне проживающая в селе Кетово, награждена знаком "Жителю блокадного Ленингарада".

Марафон поздравлений продолжается.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.