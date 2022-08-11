Правительство Курганской области стимулирует развитие промышленности

В Курганской области благодаря инициативе губернатора Вадима Шумкова начинает действовать новая форма государственной поддержки бизнеса, которая нашла одобрение и поддержку в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. О новинке зрителям прямого эфира, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», сегодня, 11 августа, рассказал директор областного Департамента экономического развития Владимир Ковалев.

- Мы начинаем возмещать промышленным предприятиям часть затрат, понесенных ими на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению производственных объектов к коммунальной инфраструктуре (так называемое «техприсоединение»). Если конкретней, то промышленникам может быть компенсировано до 50% понесённых предприятием затрат, но не более 10 млн рублей на одного заявителя, - уточнил докладчик.

По словам директора Департамента экономического развития Курганской области, в 2022 году на эти цели в бюджете заложено 15 млн рублей. Заседание комиссии по их распределению состоится в сентябре, поэтому промышленники еще могут успеть подать заявки. При этом Владимир Ковалев обратил внимание на то, что компенсированы могут быть затраты на техприсоединение, понесенные предприятиями не только в текущем, но и в прошлом, 2021 году.

Николай Волков.

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