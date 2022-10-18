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Правительство рассмотрит предложения курганского губернатора о единых выплатах для мобилизованных

Речь идёт и о кредитах

18 октября, 2022 - 23:37

Власти региона направили в Правительство РФ, Администрацию Президента и Госдуму предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным военнослужащим и приостановке начисления процентов по кредитам на период мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Переговорили с коллегами по ускорению прохождения этих вопросов. Будем подождать», - прокомментировал глава региона.

Информация о том, что данные предложения необходимо рассмотреть, Вадим Шумков озвучил 17 октября по итогам визита в Елань, где проходят спецподготовку наши земляка.

18 октября, 2022 - 23:37

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