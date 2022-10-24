Правительство РФ выделило миллион рублей на создание музея мусора

Авторы десяти проектов в сфере туризма со всей России получили правительственные премии за 2022 год. В число победителей вошли проекты по развитию художественного музея мусора, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проект интерактивного этнического парка в концепции экофэнтези.

Авторы и коллективы проектов-победителей получают по 1 млн рублей на дальнейшее развитие. Премию вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены десять лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма. Правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы, пообещал вице-премьер.

Проекты-победители вдохновят зауральских коллег на создание новых туристических продуктов в регионе, считает директор Санаторно-курортного объединения Курганской области Наталья Краснова.

«В проектах, которые были отмечены премией, есть и традиционные идеи, и новое слово в туризме — последнее во многом связано с тем, что в генерацию туристических идей начали включаться представители бизнеса. Их идеи позволяют расширить наш потенциал — когда человек думает не шаблонами, получаются интересные продукты. Возможно, это именно тот путь, который наш туризм должен сейчас за короткое время пройти», — отметила она.

Фото Николая Пушилина.

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