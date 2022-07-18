Праздник «На завалинке» - новая традиция в Кургане

В воскресенье в 14:00 в Городском саду Кургана начался фестиваль «На завалинке». Зрителей встретили старинные предметы быта - самовар и матрёшка.

Ведущие в русских народных костюмах создают ту самую атмосферу Руси. Друг за другом выступили коллектив «Sofia Love», артисты Большераковского Дома культуры, творческий коллектив Садовского Дома культуры, Народный самодеятельный коллектив «Россияночка» и ансамбль «Бриченька».

Все выступления были насыщены эмоциями, порой зрители начинали пританцовывать. Под конец мероприятия несколько гостей фестиваля уже танцевали под русские народные песни.

Помимо концерта также была площадка ярмарки, где рукодельницы показывали своим вязаные игрушки, изделия из дерева, украшения, венки с цветами. Ведущие поделились, что многие сейчас устают от современной музыки, поэтому возрождение фольклорных традиций и русских народных песен очень радует жителей Кургана.

«Я пришёл сюда совершено случайно. Но хочется сказать, что фестиваль доставил просто море удовольствия. Так приятно слушать фолк музыку, слов нет. К тому же рад, что удалось купить много чего фольклорной тематики. Меня впечатляет, что подобные мероприятия проходят в Кургане. Радует то, что возможно они будут проводиться еще не раз, по крайней мере об этом сказали ведущие», - поделился впечатлениями зритель концерта, Александр Яровин.

Анастасия Пережигина. Фото автора.

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