Предприниматель из Кургана Анастасия Денисенко знает, как совместить несовместимое

Как совместить несовместимое и руководить несколькими организациями одновременно, знает Анастасия Денисенко. На площадке «Женское предпринимательство: не исключение, а правило» форума «Новое время – новые мы!» она рассказала об этом.

«Будучи студенткой я работала помощником адвоката. Ходила в суды, писала исковые заявления, в общем всё знала изнутри. В 2011 году зарегистрировала ИП. Начала развиваться, учитывала опыт других регионов. У меня была квартира в ипотеке, я ее продала, чтобы вложить в своё дело. Я очень сильно переживала, но проанализировав, я рискнула», - вспоминает девушка.

Позже Анастасия создала свою оценочную компанию и теперь обучает начинающих специалистов.

«Коронавирусные ограничения коснулись и нас. Мы оцениваем банки, ипотечные истории. А теперь люди меньше пользуются ипотекой и, если раньше у нас было 100 заявок в месяц, сейчас три. А зарплату платить тоже надо. Наступает момент развития, движения вперёд и вот наш форум «Новое время - новые мы». Нужно искать возможности для расширения своего бизнеса», - считает Анастасия.

К тому же, находясь в декретном отпуске, Анастасия задумалась о здоровом питании и открыла пищевое производство.

«Купила сушилку для фруктов, делала чипсы полезные для своих. Но я же предприниматель, почему бы и не продвигать это. Также продвигала косметическую продукцию. Буквально на днях мы приняли решение открыть своё контрактное производство косметики, создаём свой бренд. И это возможность, которой вы можете воспользоваться хоть в каком виде деятельности, даже в нестабильные времена», - добавляет она.

Совместить всё возможно, если есть планирование, считает предприниматель. Добавим, что девушка также занимается депутатской деятельностью и мама двоих деток.

«В «Опоре России» мы стали друзьями, и наши регулярные встречи очень многое дают. В то же время мы и отдаём - делимся опытом. Я чувствую отдачу и свою нужность. И те благотворительные проекты, которые мы реализуем в женском комитете, говорят об уровне осознанности женщин-предпринимателей. Мы понимаем, что в этом мире нужно не только брать, но и отдавать», - завершила Анастасия Денисенко.

Исполнительная дирекция Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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