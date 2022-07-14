Предприниматель из Шатрово подняла свой бизнес с нуля всего за один год

Салон-парикмахерская со звучным названием «Прядки в порядке» появился в селе Шатрово в 2021 году. Его хозяйка Наталья Строжкова уже год осваивает азы предпринимательской деятельности и хотя конкуренция в индустрии красоты в родном селе не высока, Наталья активно работает над привлечением клиентов в свой салон, основываясь на грамотной ценовой политике и высоком качестве оказываемых услуг.

Девушка всегда мечтала работать в этой сфере, это желание и привело Наташу в центр занятости, где она узнала о возможности получить финансовую поддержку на развитие собственного бизнеса в случае представления перспективной идеи.

Подготовив бизнес-проект, Наталья успешно защитила его на заседании комиссии и получила стартовый капитал на приобретения необходимого для открытия салона оборудования и мебели: парикмахерских ножниц, машинок для стрижки и окантовки, фена для волос, мойки и кресла для клиентов, ультрафиолетовой камеры и многого другого.

Сегодня салон-парикмахерская «Прядки в порядке» широко известен среди жителей Шатровского муниципального округа. Наталья продолжает обучаться и получать новые знания в сфере парикмахерских услуг, а также освоила несколько уникальных косметических процедур.

У меня было много разных работ и должностей, и все это оказалось подводкой к тому, чем я занимаюсь сейчас. Благодаря поддержке центра занятости, я воплотила свою мечту. Я не знаю, что будет через пять лет, может, я еще какой-то проект организую, но сейчас себя чувствую комфортно и на своем месте.

На поддержку предпринимательских инициатив предусмотрена финансовая помощь от государства, которую безработный гражданин может получить, если его бизнес-проект будет одобрен. В 2022 году сумма поддержки по программе "Содействие занятости населения Курганской области" составляет 95 800 руб.

Обратившись в службу занятости для открытия собственного дела безработный человек может получить информационные услуги, профессиональное обучение и консультации по вопросам подготовки бизнеса-проекта. Ежегодно, благодаря этим услугам один-два жителя Шатровского МО, имевшим статус «безработного», организовывают свой бизнес» - сообщил начальник отдела содействия занятости населения Шатровского района Виталий Пушкарев.

По информации газеты «Сельская новь» Шатровского района.