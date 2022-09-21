Предприниматель Ольга Таскаева развивает туристический бизнес в Курганской области

В глемпинге «Воздух леса» семья Гусевых решила отдохнуть с ночёвкой, направляясь в отпуск. Проведённым здесь временем и родители, и дочь остались довольны.

«Было тепло, несмотря на то, что ночь холодная, - делится впечатлением мама Надежда Гусева. - Очень понравился костёр. Шашлыки готовили. Качельки замечательные. На рыбалку, кстати, сходили. Очень здорово. Там щучки плескаются – Да, Таня? – Да (смеются обе). Ребёнок даже уезжать не хотел сегодня. Здорово!»

В комфортном шатре современного дизайна есть радиатор, кровать с обогревом, холодильник, чайник, плитка. На территории - качели, гамаки, мангалы, костровой чан. Владельцы участка – семья Таскаевых. Идея организовать здесь бизнес, связанный с развитием туризма, отдыхом на природе у них возникла несколько лет назад.

«Однажды я сама побывала в таком же глэмпинге, и мне так эта идея понравилась. Прочувствовала все прелести нашего туризма, решила создать именно у нас такой же глэмпинг», - рассказывает Ольга Николаевна.

Первый тентовый шатёр Таскаевы приобрели в прошлом году. Установили своими силами.

«Получили хороший отклик, и в этом году решили купить ещё один шатёр. Потом стали участвовать в конкурсе на предоставление субсидии на развитие туризма, - вспоминает недавние события хозяйка глэмпигна «Воздух леса». - Нам выделили субсидию в размере пятидесяти процентов от нашего проекта. Мы закупили ещё несколько тентовых шатров. На следующий сезон у нас уже будет большой глэмпиг с пятью шатрами, где гости смогут проводить время комфортно на природе».

На средства гранта правительства области Ольга закупила модули для возведения шатров, банный чан и мангальное оборудование. Шатры отличаются друг от друга. Размещаться в них смогут от двух до шести человек. Никакого шума, громкой музыки, интернета. Только звуки природы.

«Это лето мы очень хорошо отработали, - признаётся Ольга. - Если раньше загрузка была в основном в выходные дни, то в этом сезоне и в будни загрузка была практически на семьдесят процентов. Это очень приятно».

Пока со всей работой по приглашению и приёму гостей хозяйка справляется сама. Но с расширением глэмпинга есть планы пригласить на работу новых сотрудников.

«Отрицательных отзывов мы не получаем. Всех гостей провожаем, спрашиваем, что понравилось, что не понравилось, чего не хватило, чтобы дополнить, улучшить и развиваться», - делится планами Ольга Николаевна.

Расположен глэмпинг в десяти километрах от Кургана. Приятно осознавать, что за хорошим отдыхом не нужно ехать за границу.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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