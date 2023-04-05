Предприниматели Курганской области могут возместить затраты по договорам лизинга

Зауральские предприниматели могут подать заявки на возмещение части затрат на оборудование, купленное по договорам лизинга. Сделать это нужно до 21 апреля.

Эта мера поддержки реализуется в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова и очень востребована среди предпринимателей.

Предприятия смогут получить компенсацию до 50% стоимости спецтехники и оборудования. Для резидентов индустриальных парков компенсация составит до 70%. За период с 2020 - 2022 годы поддержку получили 484 субъекта бизнеса, выдано более 2 млрд рублей и создано 1 235 новых рабочих мест.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут хозяйствующие субъекты, состоящие в реестре сопровождаемых инвестиционных проектов Курганской области. Для резидентов индустриальных парков предусмотрен максимальный размер поддержки до 60 миллионов рублей, для остальных размер поддержки составит до 50 млн рублей. В 2023 году на эту меру поддержки выделено 737 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

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Подробная информация об условиях и порядке подачи документов опубликована на сайтах invest45.ru и atr45.ru.

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