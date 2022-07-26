Предприниматели Курганской области прошли опрос об административном давлении

В Курганской области завершился опрос предпринимателей об административном давлении на бизнес, сообщает областной департамент экономического развития.

В июле текущего года на официальном сайте Департамента экономического развития Курганской области был размещен опрос предпринимателей об административном давлении на бизнес в Курганской области. Принять участие в опросе можно было на Едином портале государственных услуг.

Итоги опроса показали, что процедура прохождения контрольно-надзорных мероприятий удобна и понятна для более половины опрошенных предпринимателей, процедура выдачи и продления лицензий удобна и понятна для 100% опрошенных лицензиатов. Это в первую очередь связано с прошедшей реформой контрольно-надзорной деятельности, основными задачами которой является профилактика правонарушений и разъяснительная работа.

Специалисты областного департамента благодарят всех участников опроса за вклад по улучшению инвестиционного климата в Курганской области. Результаты опроса будут учтены в дальнейшей работе.

Фото с сайта ru.freepik.com

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