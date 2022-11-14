Предприниматели Куртамыша смогут повысить зарплаты своим работникам

Приход в город Куртамыш природного газа - не просто важное, а историческое событие. Об этом сегодня, 14 ноября, на торжественной церемонии запуска «голубого топлива», заявил глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев.

- Мы ждали этого события долгие десятилетия. И вот, наконец, этот желанный день настал. Это большое благо для жителей города и местного бизнеса. Ведь деньги, которые предприниматели будут экономить на отоплении, они смогут направлять на развитие своего дела, сознание новых рабочих мест и повышение зарплат, - предположил Гвоздев.

Глава Куртамышского округа выразил благодарность всем, кто был причастен к реализации проекта, - ПАО «Газпром», Правительству Курганской области, АО «Газпром газораспределение Курган» и жителям Куртамыша.

- Вслед за городом мы будем подключать к «голубому топливу» остальные населённые пункты нашего муниципального округа. Это означает, что жизнь там станет теплее, уютнее и экономнее, а территории - более привлекательными для инвесторов, - считает руководитель округа.

Динамичное продолжение газификации Зауралья стало возможным благодаря соглашению, подписанному главой региона Вадимом Шумковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. До 2025 года в Курганской области планируется обеспечить природным газом 10 райцентров и центров муниципальных округов, где до этого газа не было.

Газ получат 151 населенный пункт и порядка 46600 домов. На реализацию программы будет инвестировано свыше 25 млрд рублей.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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