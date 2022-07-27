Предприниматели Зауралья получат рекламную поддержку бизнеса в соцсети «Вконтакте»

Предприниматели Курганской области могут получить поддержку на продвижение своего бизнеса в социальной сети «ВКонтакте» в виде 100% бонуса к сумме вложенных в рекламу средств. Подать заявку на получение бонуса можно по 31 августа включительно, сообщает Инвестиционное агентство Курганской области.

Однако надо сначала суметь заполнить заявку на получение промо-кода, который даст право на получение бонуса. Но в этом помогут специалисты Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской.

Получить бонус могут индивидуальные предприниматели и ООО, зарегистрированые в Курганской области, входят в реестр субъектов МСП и самозанятые – зарегестрированные на территории Курганской области, при условии, что в последние 180 дней они не запускали рекламную кампанию в социальной сети «ВКонтакте».

Уникальный промо-код можно будет активировать только для той личной страницы в VK, которая была указана в заявке. Активация промо-кода позволит получить 100% бонус на пополнение рекламного бюджета на выбранную сумму – 3 000 или 5 000 рублей.

По информации Информационного агентства Курганской области.

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