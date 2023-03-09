Предприятие «Синтез» продолжит профориентацию школьников

Эта обучающая программа профориентации включает восемь современных направлений.

«Надеемся, что знания, полученные молодыми людьми в сфере фармацевтики, в дальнейшем будут применяться, в том числе, на заводе «Синтез», который является одним из важнейших отечественных производителей медикаментов. Мы верим в нашу молодёжь, в наших педагогов и в здоровое будущее нашего региона», – подчеркнул директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.



Центр опережающей подготовки Курганской области и предприятие «Синтез» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации всероссийской программы профориентации «Лифт в будущее» («Национальные проекты России»). Такая практика существует с 2020 года.

Оценивая значимость заключённого соглашения, исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров подчеркнул, что для представителей фармацевтической отрасли, очень важно, чтобы молодежь Кургана оставалась работать в нашем регионе.



В подготовке кадров предприятие сотрудничает с Курганским государственным университетом и промышленным техникумом. В прошлом году порядка сотни студентов осваивало здесь производственные навыки.

Проект «Лифт в будущее» направлен на профессиональную ориентацию учеников средних и старших классов с использованием современных образовательных практик и опыта крупнейших российских компаний.

Фото из открытых источников.

