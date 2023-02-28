Предприятия АПК получат дополнительные субсидии на транспортные издержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 февраля объявил о выделении дополнительных средств аграриям на перевозку их продукции по железной дороге. Как сообщает ТАСС, средства пойдут в первую очередь на обеспечение льготных железнодорожных тарифов.

"Мы продолжаем помогать аграриям. Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку дополнительно выделим из бюджета 2 млрд рублей", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Отметим, что в текущем году правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 млрд рублей. По мнению Михаила Мишустина, это поможет уменьшить издержки агробизнеса, позволит своевременно предоставить пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырье, наладить новые цепочки поставок продовольствия, чтобы люди во всех российских субъектах круглый год могли получать качественные продукты.

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву контролировать вопрос обеспечения аграриям льготных железнодорожных тарифов, а начать с южных регионов, где скоро начнется посевная.

Комментарий заведующего кафедрой экономики Курганского филиала Президентской Академии, кандидата экономических наук Андрея Сергеевича Пудовикова: "Решение Правительства о необходимости дополнительной поддержки транспортных вопросов, особенно актуально и своевременно сейчас, когда привычные логистические цепочки приходится пересматривать. В масштабах такой огромной страны как Россия, транспортировка имеет огромное значение. Весной для сельхозпроизводителей транспорт становится темой номер один: нужно перевозить не только продукцию, но и ГСМ, удобрения, семена. Вполне обоснованно, что помощь федерального правительства начинается с южных регионов, где тепло устанавливается быстрее и там раньше приступают к посевной. Сельскохозяйственные регионы Урала тоже вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. В частности, такая поддержка как субсидирование льготных тарифов (в том числе на перевозку железнодорожным транспортом) для предприятий АПК и фермерских хозяйств Курганской области позволит аграриям больше инвестировать в другие оперативные нужды, например покупку удобрений, пополнение семенного фонда. Кроме того, стабильность транспортного обеспечения очень важна именно в условиях зоны рискованного земледелия, как на Урале, где порой надо «ловить» благоприятные для посевных работ дни. Поэтому мера, озвученная премьером Михаилом Мишустиным, крайне важна и актуальна для сельхозпроизводителей Зауралья".

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