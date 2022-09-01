Представитель Курганского госколледжа будет бороться за звание лучшего мастера в стране

Мастер производственного обучения Курганского государственного колледжа Степан Михайлюк в эти дни готовится представить регион в финале Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года». Он победил в региональном этапе и теперь будет бороться за звание лучшего мастера в стране, уточнили в пресс-службе департамента образования.

- Самая большая сложность регионального этапа для меня заключалась в том, что презентация педагогического опыта проводилась в строго регламентированном временном режиме в условиях видеозаписи. При проведении же обычных занятий можно несколько варьировать, нередко приходится изменять ход занятия с учётом личностных особенностей обучающихся. Обычные практические занятия – это формирование и наращивание умений обучающихся, а открытый конкурсный урок – это трансляция опыта, то есть, открытый показ, как я достигаю хороших результатов в обучении. Это сложнее, чем каждодневный труд, - сказал Степан Михайлюк.

Степан считает, что перед обучением по программам строительного профиля студенты должны чётко представлять, какие профессиональные качества лежат в основе этих профессий.

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