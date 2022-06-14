Представитель Курганского госколледжа представит Зауралье в финале конкурса «Мастера года»

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года» стал мастер производственного обучения Курганского госколледжа Степан Михайлюк. Он получил диплом и сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Награду лидеру вручил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

- Дорогие преподаватели, вы дарите своим студентам не только профессию, но и любовь к ней, даёте путёвку в жизнь нашим детям, благодаря чему ребята чувствуют себя нужными в обществе, ощущают значимость того, что они делают. Спасибо вам огромное за это! Все вы - Профессионалы с большой буквы, - поблагодарил всех участников конкурса Андрей Кочеров.

Призёрам конкурса — преподавателю Курганского промышленного техникума Надежде Миляр и преподавателю Курганского педагогического колледжа Лилии Новиковой, занявшим второе и третье места соответственно, также вручили грамоты и денежные сертификаты, сообщили вы пресс-службе департамента образования. Степан Михайлюк представит Курганскую область в финале «Мастера года», который пройдёт в октябре этого года в Екатеринбурге.



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