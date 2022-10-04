Представитель Курганской области принял участие в форуме рабочей молодежи

X Всероссийский форум рабочей молодёжи проходил в Нижнем Новгороде с 30 сентября по 2 октября. В трёхдневной интенсивной деловой программе приняли участие более 300 человек со всей России, в том числе представитель Курганской области.

Курганскую область на форуме представил Данил Ширяев, представитель компании INNOLABS. Молодой человек – выпускник ШГПУ, инженер-программист и специализируется на разработке веб-приложений и сайтов.

«Х Всероссийский форум рабочей молодёжи проходил на протяжении 3-х дней в Нижнем Новгороде. За это время было проведено более 10 тематических лекций, прошли открытые диалоги со спикерами Росмолодёжи на тему формирования личностного бренда и множество различных тренингов с лидерами мнений. Из участников форума были сформированы команды, которым необходимо было разработать собственный социально значимый проект, а затем защитить его в своей категории, как заявку на грант. Наш проект назывался «В своей стези», его суть заключается в формировании у школьников навыков будущей профессии. Защита прошла успешно, я получил большой опыт в написании подобных проектов, а также обратную связь от жюри. Впечатления от форума крайне положительные, рекомендую!», — был краток на впечатления Ширяев.

По информации Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.RU

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