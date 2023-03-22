Представитель Общественной палаты РФ Александр Воронцов отметил, что город Курган произвёл на него хорошее впечатление

В Курганской области нет равнодушных людей, руководители своих отраслей – сильные и грамотные люди. Такой вывод на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии сделал председатель комиссии по безопасности и ОНК Общественной палаты РФ Александр Воронцов.

Два дня он работал на территории нашего города, встречался с руководством УФСИН, УМВД, прокуратуры. «Город произвёл хорошее впечатление», - отметил Александр Воронцов.

Обучение граждан, которые состоят в ОНК или же планируют в ближайшее время включиться в работу по контролю за соблюдением прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, проходит в каждом регионе. Курган стал 61 пунктом посещения члена Общественной палаты РФ. «Занятие для тех людей, которые занимают активную жизненную позицию, которые узнаваемы в регионе, готовы развивать себя не только в направлении общественного контроля, но и в других направлениях: коммуницировать с такими важными ведомствами и структурами, как прокуратура, УМВД, УФСИН», - прокомментировал Александр Воронцов.

Участники семинара узнали, что нового в законодательстве по развитию системы ОНК, как создавать команду ОНК в регионе, как выстраивать общественный контроль. «Работа для тех людей, которые находятся в местах принудительного содержания. Самое важное - решение вопросов по соблюдению госполитики по защите прав», - подчеркнул председатель комиссии по безопасности и ОНК Общественной палаты РФ, добавив, что особое внимание нужно уделить вопросам социализации и правового сопровождения находящихся в местах лишения свободы граждан, чтобы после окончания срока они вновь не оказались за решёткой, а нашли для себя дело по душе на благо общества. Поэтому, по словам Александра Вооронцова, важно, чтобы в состав комиссии входили люди из разных сфер: спорт, культура, здравоохранение, бизнес.

Участники встречи отметили, что темы, которые удалось обсудить в ходе встречи, были очень важными и полезными. Председатель ОНК Александр Сорокин заявил, что в регионе работает слаженная дружная команда, которая посещает места принудительного содержания, рассматривает заявления и жалобы, взаимодействует с госструктурами, общественными объединениями, участвует в работе комиссий исправительных учреждений при решении вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие.

Помощник начальника УФСИН России по Курганской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Евгений Поляков сказал, что взаимодействие по всем направлениям в регионе налажено: «Задача по содействию реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания, а также по содействию сотрудничеству общественных объединений в нашей области выполняется. Мы готовы и дальше активно и продуктивно работать».

Екатерина Черепанова.

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