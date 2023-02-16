Представители "Газпрома" побывали на промышленных предприятиях региона

Представители предприятий Курганской области, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на базе КГУ обсудили производство и поставку высокотехнологичной продукции, в том числе импортозамещающей. По инициативе губернатора Вадима Шумкова, производители региона регулярно участвуют в мероприятиях, позволяющих им продемонстрировать свои возможности крупным российским компаниям. ПАО «Газпром» в их числе.

Накануне представители ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» посетили предприятия региона. Гости ознакомились с производственным процессом, обсудили перспективы сотрудничества и другие рабочие вопросы, а также провели тест-драйв вездеходов ООО «Бурлак» и ООО «НПФ «ТехноТранс».

Благодаря такому сотрудничеству промышленность региона повышает свои показатели. По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 102,5%.