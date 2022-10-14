Представители курганских больниц приняли участие в Конгрессе медицинских сестёр России

Медсёстры из Кургана перспективы развития сестринской профессии

В Санкт-Петербурге 5-7 октября состоялся V Конгресс Ассоциации медицинских сестёр России «30 лет во имя профессии». Участвовала и курганская делегация.

«На площадке Конгресса собрались представители системы здравоохранения и медицины, выступили более 100 докладчиков, являющихся авторитетными специалистами в сестринском деле. В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, на котором спикеры из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызской республики обсудили итоги 30-летия и перспективы развития сестринской профессии», - рассказала главный врач перинатального центра Татьяна Осина.

На торжественном открытии Конгресса было представлено видеообращение министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Поздравить Ассоциацию с 30-летием приехали заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам, руководители медицинских организаций, главные внештатные специалисты.

Участие в работе Конгресса приняли члены Ассоциации средних медицинских работников Курганской области.

Фото со страницы Татьяны Осиной в соцсети «Вконтакте».

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