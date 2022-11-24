Представители курганских предприятий в Таджикистане с бизнес-миссией

Представители четырёх предприятий Кургана в эти дни работают с бизнес-миссией в городе Бохтар Республики Таджикистан. В поездке участвуют ООО «Темпер Рус», ОАО «Заурал-лес», индивидуальные предприниматели Александр Айвазов и Олег Колташов. Во главе делегации президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко, сообщило Инвестиционное агентство Курганской области.

Курганцы посетили различные предприятия, Биржу деловых контактов, побывали в Торговом представительстве РФ в Таджикистане.

Илья Назаренко рассказал, что делегация отправилась в Таджикистан с целью расширения торговых границ : «В настоящее время в этом направлении из региона идут лишь экспортные поставки пиломатериалов. Между тем, наши предприятия могут предложить гораздо больше. Это продукция для теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также спецтехнику и сельскохозяйственную продукцию».

Бизнес-миссия организована «Центром поддержки экспорта» Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Руководитель Центра Анастасия Бабушкина отметила, что в настоящее время происходит налаживание взаимоотношений с зарубежными странами : «Продукция производителей Курганской области востребована и конкурентоспособна. Мы поможем каждому предпринимателю на любом этапе сделки. С нами экспортировать легко».

Так, за 2022 год услугами Центра воспользовались 312 предпринимателей Курганской области. При помощи Инвестиционного агентства на международные выставки смогли выехать 12 предприятий, а 77 предпринимателей и 25 студентов уже обучились основам экспорта.

Фото Инвестиционного агентства Курганской области.

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