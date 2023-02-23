Представители Курганской области примут участие в церемонии оглашения послания Президента Федеральному собранию

Глава государства обратится к парламенту в 28 раз в истории России. В зале соберутся участники специальной военной операции, представители кабмина, главы регионов, а также депутаты, сенаторы, общественники, в том числе и представители Курганской области.

Одной из главных тем выступления Владимира Путина в этом году станет ход специальной военной операции. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что значительная часть речи будет отведена международной ситуации. Но и такие традиционные направления, как экономика и социальная сфера, также не останутся без внимания.

«Предстоящее выступление Главы государства станет знаковым для страны и мира, учитывая новую реальность, в которой находится Россия, и окончательно сброшенные маски «дружественных стран», - поделился ожиданиями в своем телеграмм канале депутат Государственной Думы Александр Ильтяков.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов отметил, что парламентариям предстоит подготовить план мероприятий по реализации поручений главы государства. Документ рассмотрят на заседании Думы 28 февраля.

Михаил Белоусов, председатель региональной Общественной палаты, уверен, что послание будет способствовать ещё большему сплочению жителей страны, учитывая происходящую борьбу с коллективным Западом на Украине. «Несомненно, оно будет направлено на стратегические перспективы нашей страны и затронет темы, важные для консолидации общества», - подчеркнул общественник.

Фото с сайта kremlin.ru.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.