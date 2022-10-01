Представители Росгвардии навестили в Кургане ветерана НКВД

В Кургане накануне Международного дня пожилого человека представители территориального управления Росгвардии побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Михаила Евстафьевича Белозерова, воевавшего с бандформированиями на Западной Украине в составе войск правопорядка.

Ветеран и его супруга Любовь Семеновна радушно встретили гостей и поделились воспоминаниями о военных годах.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что росгвардейцы поздравили Михаила Евстафьевича с праздником, вручив ему памятный подарок от ветеранской организации терорганас пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. Михаил Белозеров поблагодарил гостей за визит и выразил уверенность в боевом духе и патриотизме военнослужащих и сотрудников, достойно выполняющих служебно-боевые задачи в ходе специальной операции.

Михаила Белозёрова призвали в армию в 1951 году. Службу проходил в войсках НКВД. Принимал участие в борьбе с «бандеровщиной» на Западной Украине. Уволившись в запас в 1954 году, Михаил Белозёров устроился работать на шахту «Никанор» на территории современной Луганской Народной Республики. В Зауралье вернулся в 1957 году. Награжден орденом Отечественной войны II степени.