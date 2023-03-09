Представители учительских династий встретили «Год педагога и наставника»

В день официального открытия «Года педагога и наставника» в Кургане прошёл ряд событийных мероприятий с участием представителей педагогического сообщества. В мультицентре «Скрепка» собрались учителя, директора школ, педагоги, находящиеся на заслуженном отдыхе, которые живут и работают в Курганской области. Всего более 20 человек.

Одна из них - учитель в четвёртом поколении Ольга Гришина. Она 55 лет прослужила педагогом в гимназии № 9 города Шадринска, которую в своё время сама окончила. Также как в разные годы её бабушка, мама, дядя и дочь. Основатель их учительской династии - сельский священник прадед Ольги Васильевны Александр Иванович Чекмезов, который много лет назад организовал церковно-приходскую школу в селе Барнёвское.

«Он был очень прозорливый человек. Пророчески говорил, - «всё вернётся на круги своя». У него были два сына Василий и Дмитрий. Василий Александрович – это мой дед. Это второе поколение. Он и моя бабушка Юлия Павловна Чекмезова. Это была другая школа, другие отношения между сельчанами и учителями. Это были авторитетные люди, – вспоминает Ольга Гришина. - Видимо, в нашей жизни что-то ушло, но я думаю, что оно вернётся. Когда отношения между учениками и учителями будут добрыми и гуманными».

Участники встречи представили коллегам портреты своих педагогических династий, вспомнили интересные факты из жизни школы и собственного учительского опыта, порассуждали на тему «Современный учитель: профессия или призвание?».

«На мой взгляд, это и профессия, и призвание. Профессия – это понятие из категории компетенций. Современный учитель должен обладать соответствующими умениями, знаниями, навыками учительства. А призвание – это категория духовно-нравственная, - уверен директор Курганской православной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского, заслуженный учитель России Анатолий Додонов, по утверждениям которого профессия учителя требует профессионализма и подвижничества, самоотверженности и подвига.

Представители учительских династий согласны с тем, что их призвание, прежде всего, посвящено общественному служению. Именно в династиях из поколения в поколение напрямую идёт передача педагогического опыта, формируется верность профессии и само желание ею заниматься.

«Мама у меня учитель истории и географии, папа учитель биологии и химии, дочь преподаёт иностранный язык. Я долго выбирала, какой предмет мне выбрать, а то, что я буду учителем, была уверена с самого рождения. Нашей династии насчитывается 345 лет, если в целом суммировать. Если взять поколение моих родителей, меня, муж поработал 5 лет в школе, дочь, то у нас уже около 140 лет, только наша линия», - рассказывает учитель русского языка и литературы Раскатихинской школы в Притобольном муниципальном округе Ирина Падерина.

На встрече педагогам предложили ответить на самые разные вопросы, касающиеся профессии – о первом уроке, о самом значимом успехе и самом лучшем совете в жизни, о любимых учениках и учителях, о труде педагога и многом другом. Представители династий - люди разносторонние, творческие, вдохновлённые своей профессией настолько, что посвящают ей стихи. Вот какие строки родились у преподавателя химии Мокроусовской школы, ныне пенсионера Татьяны Кокориной:

«Я мечтала учителем стать.

Может это и пафосно сказано.

С детства в школу любила играть.

Педагогом быть свыше заказано.

А иначе и быть не могло.

Я в семье педагогов росла.

Мне с родителями повезло.

Я счастливой девчонкой была.

Папа – друг, человек мой родной, педагог.

Был военным и снова учителем.

Жизни принципы впитаны мной из бесед со своими родителями».

Отрадно, что любовь к учительской профессии передаётся из поколения в поколение не только в своей семье, но и своим ученикам, многие из которых также как их наставники выбирают для себя профессию педагога.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.