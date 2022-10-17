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Представители управкомпаний ответят на вопросы курганцев по отоплению

Администрация проверит, как коммунальщики реагируют на обращения граждан.

17 октября, 2022 - 17:58

Сегодня управляющие организации Кургана получили телефонограммы о необходимости  провести «горячие линии» по отоплению.

Ближе к середине недели департамент ЖКХ организует свою «горячую линию», чтобы проверить, как управляющие компании реагируют на обращения жителей и отрабатывают сообщения по регулировке внутридомовых систем.

Сейчас работы продолжаются только на одном доме, где ресурсоснабжающая организация устраняет порыв. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Кургана Романа Медведева, остальные дома получают теплоноситель.

Губернатор Вадим Шумков накануне поручил своему заместителю Константину Малышеву и главе Кургана Елене Ситниковой разобраться с просрочками подачи тепла в жилые дома курганцев.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

 

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17 октября, 2022 - 17:58

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