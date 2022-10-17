Представители управкомпаний ответят на вопросы курганцев по отоплению

Сегодня управляющие организации Кургана получили телефонограммы о необходимости провести «горячие линии» по отоплению.

Ближе к середине недели департамент ЖКХ организует свою «горячую линию», чтобы проверить, как управляющие компании реагируют на обращения жителей и отрабатывают сообщения по регулировке внутридомовых систем.

Сейчас работы продолжаются только на одном доме, где ресурсоснабжающая организация устраняет порыв. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Романа Медведева, остальные дома получают теплоноситель.

Губернатор Вадим Шумков накануне поручил своему заместителю Константину Малышеву и главе Кургана Елене Ситниковой разобраться с просрочками подачи тепла в жилые дома курганцев.

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