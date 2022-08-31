Преподаватели и студенты Курганского госуниверситета пойдут в школы

Курганский государственный университет и первичная профсоюзная организация студентов КГУ начинают совместный просветительский проект для учителей школ и старшеклассников «Твой университет – территория развития».

Этот проект – ответ на ызовы, которые ставит 21 век перед высшим образованием. Об этом рассказала ректор университета Надежда Дубив на конференции педагогических работников Курганской области.

С ее слов, уровень современного развития требует большого числа специалистов новой формации и высочайшей квалификации, особенно в области ИТ и в промышленных отраслях экономики страны.

Минобрнауки РФ тем более выделяет бюджетные места на технические и инженерные направления подготовки, на ИТ-направления. Поступить туда смогут школьники, сдавшие ЕГЭ по физике, математике, химии, биологии, географии, информатике.

«Университет не намерен оставлять учителей один на один с этими задачами, мы можем помочь успешно справиться с ними. Для этого мы уже с сентября запускаем проект «Твой университет – территория развития». Проект реализуется благодаря поддержке Правительства Курганской области, с использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Но без заинтересованности администрации школ и учителей нам не обойтись. В этом проекте университет все сделает сам, от вас требуется помощь в организационных моментах», — сообщила ректор Надежда Дубив участникам конференции.

Проект будет действовать в регионе второй год, однако в учебном 2022-2023 году он актуализирован и приобрел еще больший масштаб, утверждаю в пресс-служба университета.

Цели проекта — увеличение доли выпускников школ, выбравших те предметы для ЕГЭ, которые необходимы для обучения на ИТ, на инженерных и естественнонаучных направлениях, показать, что высшее образование доступно всем, кто его хотел бы получить.

Задачи проекта — повышение мотивации школьников сдавать «сложные» предметы, оказание помощи старшеклассникам и учителям в подготовке к экзамену, развитие профессиональных компетенций сельских учителей, консультирование по вопросам получения высшего образования.

Стартует проект 10 сентября с выставки-профессиональной пробы «Университетский проспект. Курганская область». Она пройдет во дворе корпусов КГУ по ул. Советской. Там развернутся 7 шатров от КГУ и КГСХА. На выставку будут приглашены школьники, их родители, учителя, студенты техникумов и колледжей.

Основной трек проекта — мобильный образовательный форум «Твой университет в твоем муниципальном округе». Лекторы проекта посетят с открытыми уроками сельские образовательные организации, продемонстрируют учащимся, что заниматься наукой интересно.

С 17 сентября начнутся «Университетские субботы». У школьников будет возможность побывать в Курганском госуниверситете и вместе с преподавателями вуза пройти сложные темы ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии.

Вуз запускает «Университетские среды», во время которых будут проходить открытые лекции приглашенных ученых и экспертов из других регионов.

С октября 2022 года начнет работу еще один трек проекта — онлайн-курсы для учителей- предметников «Твой университет в твоей школе». Специалисты вуза будут оказывать педагогам помощь в подготовке школьников к ЕГЭ.

С апреля 2023 года стартует «Диалог на равных», где вуз будет подробно и понятно рассказывать школьникам, родителям и учителям о приемной кампании, об инфраструктуре университета, об образовательных программах.

По информации пресс-службы КГУ.

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