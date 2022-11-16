Новый мир
Курган -14o
Курс ЦБ:$60,3462,66
16+
Версия для слабовидящих

Преподавателя из Курганской области подозревают в покупке наркотиков

Вместе с родственником они могут провести за решёткой до 10 лет.

16 ноября, 2022 - 22:02

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Целинное» межмуниципального отдела МВД России «Куртамышский» получили информацию о факте сбыта запрещённых веществ. Оперативную информацию сразу проверили и в лесном массиве в двух километрах от Целинного задержали жителей одного из населённых пунктов, у которых при личном досмотре обнаружили и изъяли более 11 граммов синтетического наркотика. Они рассказали, что приобрели наркотик в соцсети в виде закладки для личного употребления.

«В отношении задержанных: 32-летнего преподавателя образовательной организации и его 22-летнего неработающего родственника следователем ОП "Целинное" МО МВД России "Куртамышский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы»- сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Один из подозреваемых задержан, а второй находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото с сайта УМВД России по Курганской области.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

16 ноября, 2022 - 22:02

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество