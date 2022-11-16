Преподавателя из Курганской области подозревают в покупке наркотиков

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Целинное» межмуниципального отдела МВД России «Куртамышский» получили информацию о факте сбыта запрещённых веществ. Оперативную информацию сразу проверили и в лесном массиве в двух километрах от Целинного задержали жителей одного из населённых пунктов, у которых при личном досмотре обнаружили и изъяли более 11 граммов синтетического наркотика. Они рассказали, что приобрели наркотик в соцсети в виде закладки для личного употребления.

«В отношении задержанных: 32-летнего преподавателя образовательной организации и его 22-летнего неработающего родственника следователем ОП "Целинное" МО МВД России "Куртамышский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Один из подозреваемых задержан, а второй находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото с сайта УМВД России по Курганской области.

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