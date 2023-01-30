Преступники пытались похитить крупную сумму денег у жителя Шатрова

В полицию Шатровского округа обратился мужчина с заявлением о противоправном деянии. По телефону гражданину позвонил незнакомец, сообщивший, что на потерпевшего пытаются незаконно оформить кредит, и нужно принять меры, чтобы обезопасить денежные средства. Сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники убедили мужчину установить на телефон приложение, через которое получили доступ к его мобильному устройству. От имени гражданина мошенники оформили заявку на настоящий кредит. Потерпевшему нужно было связаться с банком и подтвердить ее, назвав кодовое слово. Однако, мужчина не смог его вспомнить и завершить оформление кредита, банк заблокировал операцию. Кроме того, его поведение показалось подозрительным супруге, и она остановила мужа от дальнейших действий.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: не нужно, следуя указаниям неизвестных лиц, оформлять кредиты, устанавливать какие-либо мобильные приложения, сообщать конфиденциальную информацию или переводить сбережения на незнакомые счета

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