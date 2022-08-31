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Президент поблагодарил курганских студентов-медиков за работу в пандемию

За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи

31 августа, 2022 - 13:00

Курганский базовый медицинский колледж и семь его студентов - лучших волонтёров-медиков - получили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также благодарственные  письма Президента России.
Как отметилив  пресс-службе губернатора, все студенты Курганского базового медицинского колледжа, работающие в штабе в рамках акции взаимопомощи «#МыВместе», за бескорыстный вклад и участие в работе, помощи пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса получили Благодарственные письма Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства здравоохранения РФ и другие поощрения.
Студенты помогали в покупке продуктов первой необходимости и лекарств пенсионерам, в оплате ЖКХ, оказывали психологическую поддержку и онлайн-помощь. Принимали звонки, поступающие на горячую линию от пожилых граждан города.
Волонтёры города Кургана выполнили более 2500 заявок, сообщается в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте». За время работы штаба к волонтёрам-медикам присоединились ещё почти 100 неравнодушных жителей города.

31 августа, 2022 - 13:00

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